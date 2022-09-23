"Зенит" Алипа отреагировал на победу Казахстана в Лиге наций

Питерский "Зенит", в составе которого выступает Нуралы Алип, поздравил игрока сборной Казахстана с победой в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Накануне национальная команда обыграла Беларусь и досрочно заняла первое место в третьей группе дивизиона C. Алип провел встречу целиком.
"Поздравляем Нуралы Алипа и сборную Казахстана с досрочной победой в группе Лиги наций и выходом в плей-офф турнира!" - говорится на странице "Зенита" в соцсетях.
Отметим, что благодаря первому месту в текущем розыгрыше турнира национальная команда гарантировала себе выход в дивизион B и участие в стыковых матчах на Евро-2024.
Напомним, футболист сборной Казахстана был арендован "Зенитом" в феврале. Правами на него обладает алматинский "Кайрат". В этом сезоне он принял участие в двух матчах РПЛ.