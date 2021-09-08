В Зайнутдинова бросили посторонний предмет с трибуны во время празднования гола. Есть видео

В сторону футболиста ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова бросили посторонний предмет с трибуны, когда он праздновал гол в ворота Боснии и Герцеговины в матче отбора чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Зайнутдинов вышел на поле на 57-й минуте вместо Артура Шушеначева, а на 95-й забил гол со штрафного и помог сборной вырвать ничью в Зенице (2:2). Благо, в него не попали:

Видео голов доступно по этой ссылке.

Напомним, что ранее подопечные Талгата Байсуфинова также преподнесли сенсацию, отобрав на своем поле очки у Украины (2:2). Следующую игру Казахстан проведет с той же Боснией и Герцеговиной на своем поле 9 октября. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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