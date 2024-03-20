Зайнутдинов заинтриговал заявлением на матч с Грецией за Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 21:12
©КФФ

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов поделился своими ощущениями перед матчем с Грецией в полуфинале плей-офф Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz из Афин. 

- Бахтиер, готов ли ты завтра сыграть на позиции Алипа? 

- Не хочу раскрывать все карты, завтра увидите.

- Есть ли тот, кого ты мог бы выделить в составе сборной Греции? 

- Не могу сказать, что у Греции мало звезд, есть игроки из топ-5 чемпионатов. Тот же Бакасетас играл в Турции, сейчас вернулся в Грецию - очень хороший игрок. У них сильная команда, крепкая, мы их уважаем, но не боимся.

- В Турции ты знаешь что такое давление трибун, а готовы ли другие игроки нашей сборной к давлению, которое предстоит завтра ощутить? 

- Мы чувствуем поддержку всего Казахстана. Я думаю это не будет проблемой. Мы видим ажиотаж вокруг этой игры, много сообщений приходит от казахов. Мы уверены в своих силах. 

- На пресс-конференцию приходили люди, которые как правило оставались на скамейке запасных в матчах (вопрос адресовался Адиеву). 

- Уже начинаю волноваться (улыбается). 

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по времени Астаны. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Греция

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 23:35
Сборные
Главный тренер сборной Греции отметил прогресс Казахстана: нет права на ошибку
Сегодня , 23:16
Сборные
В Греции назвали лидера сборной Казахстана. Это не Зайнутдинов
Сегодня , 21:52
Сборные
"Мы не боимся полных трибун". Адиев - о матче с Грецией, Зайнутдинове и серии пенальти
Сегодня , 21:12
Сборные
Зайнутдинов заинтриговал заявлением на матч с Грецией за Евро-2024
Сегодня , 20:51
Сборные
Цена выхода на Евро-2024: Греции пообещали астрономический бонус за победу над Казахстаном
Сегодня , 18:33
Сборные
УЕФА восхитился голом сборной Казахстана в отборе на Евро-2024: видео
Сегодня , 17:17
Сборные
"Недоценивать Казахстан точно не стоит". В Европе предостерегли Грецию перед матчем за Евро-2024
Сегодня , 16:02
Сборные
Назван фаворит квартета Казахстана за путевку на Евро-2024
Сегодня , 15:39
Сборные
"Зайнутдинова никогда не видел". Легенда "Кайрата" - о потерях и давлении на Казахстан в матче с Грецией
Сегодня , 15:20
Сборные
Хороший друг греков. Что нужно знать о судье важнейшего матча сборной Казахстана
© 2008 - 2024 ТОО «EML»