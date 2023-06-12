Защитник "Кайрата" вызван в сборную Израиля

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Сегодня 17:26
©ФК "Кайрат"

Защитник "Кайрата" и сборной Израиля Офри Арад вызван в национальную команду своей страны, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Защитник уже присоединился к учебно-тренировочному сбору своей национальной команды.

Сборная Израиля в рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 сыграет со сборными Беларуси и Андорры.

Футболист присоединился к алматинскому клубу перед нынешним сезоном. За "Кайрат" защитник провел 16 матчей.

Арад являясь игроком "Маккаби Хайфа", выступает за "Кайрат" на правах аренды. За сборную Израиля 24-летний защитник провел восемь матчей.

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Метки:
Кайрат ФК Израиль Чемпионат Европы по футболу КПЛ

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