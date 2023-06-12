Защитник "Кайрата" и сборной Израиля Офри Арад вызван в национальную команду своей страны, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Защитник уже присоединился к учебно-тренировочному сбору своей национальной команды.

Сборная Израиля в рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 сыграет со сборными Беларуси и Андорры.

Футболист присоединился к алматинскому клубу перед нынешним сезоном. За "Кайрат" защитник провел 16 матчей.

Арад являясь игроком "Маккаби Хайфа", выступает за "Кайрат" на правах аренды. За сборную Израиля 24-летний защитник провел восемь матчей.