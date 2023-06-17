Зарубежное СМИ оценило ситуацию в группе отбора на Евро после разгромной победы Казахстана

Украинский сайт "UA Футбол" оценил расстановку сил в группе H квалификации Евро-2024, после разгромной победы сборной Казахстана над Сан-Марино, передает корреспондент Vesti.kz.

"Необычная картина сложилась в группе H по итогам третьего тура. Сразу четыре сборные делят первое место, имея в своем активе по 6 пунктов. Без побед за три игровых дня остался лишь Сан-Марино. Ничьих не было вообще. Бескомпромиссная борьба.

Впрочем, серьезные шансы на первый дележ очков был в Копенгагене. Дания пыталась оправдаться за сенсационное фиаско в Казахстане в прошлом туре. И двигались к этому парни Юлманда вполне убедительно - во всяком случае, это касается качества игры в матче с Северной Ирландией.

Проблемы в последней трети у полуфиналиста Евро-2020 никуда не делись, особенно в плане реализации, поэтому в компенсированное время второго тайма Дания имела лишь минимальный перевес над соперником. Это обстоятельство едва не исправил 18-летний дебютант гостей Каллум Маршалл, появившийся незадолго до того.

Маршалл забил на 4-й компенсированной минуте, и после невыносимо длительного пересмотра ВАР арбитры нашли повод гол отменить — Эванс был в минимальном офсайде. Паркен взорвался овациями, и после непонятно откуда взявшихся еще 7-8 минут футбола датчане наконец отпраздновали победу и выход на первую строчку.

Без потерь до сегодня шли словенцы, но в равном матче с Финляндией их подвела реализация. Шешко и Шпорар упустили по одному верному шансу забить в первый час игры. А вот финны во главе с Пукки были безошибочны. Фирменная игра вторым номером, качественные стандарты и убийственные контратаки - вот рецепт победы северной команды. Пукки разогнал две быстрых атаки в дебюте каждого из таймов, а Похьянпало и Антман к свои возможностям отнеслись с полной ответственностью.

Без сенсаций завершилась и игра в Парме, где Сан-Марино принимал Казахстан. Все те же три героя исторического камбека с Данией заявили о себе и этим вечером. Второй тур кряду забили Тагыберген и Зайнутдинов. С той лишь разницей, что пенальти на этот раз реализовал первый. А открыл счет во встрече Вороговский, дерзкий латераль, который замучал датчан в прошлом туре", - отмечается в публикации.