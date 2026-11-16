Юношеская сборная Казахстана забила семь голов Австрии. Кто из этой команды обещает стать звездой

В этом году большинство сборных Казахстана по всем возрастам не радуют большими результатами, однако на днях команда до 17 лет одержала ярчайшую победу над сверстниками из Австрии - 7:0. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нескольких ключевых персоналиях этой сборной, которые совсем скоро могут заявить о себе на взрослом уровне.

В этом году сборную Казахстана U-17 возглавил Русланжан Раимбакиев - тренер из академии "Кайрата". Он привел несколько команд алматинского клуба к победам в QJ League, но в первую очередь известен тем, что в свое время заметил Дастана Сатпаева еще ребенком и впоследствии довел его до основной команды "Кайрата".

В кайратовской иерархии Раимбакиев сейчас один из самых интересных и котируемых специалистов. Не исключено, что через несколько лет ему дадут шанс поработать и в основе. Это в том числе зависит от того, как он проявит себя по юношеским/молодежным возрастам сборной Казахстана. Старт работы с юношеской сборной у Раимбакиева позитивный - команда до фурора в игре с Австрией побеждала в товарняках Узбекистан и Россию.

Дубль в ворота австрийцев у Казахстана оформил 15-летний Ануар Толенды. Новый феномен из системы "Астаны" заслужил похвалу и внимание даже со стороны Григория Бабаяна, который обычно очень осторожен в оценках молодых игроков.

У Толенды в этом сезоне 8 голов в 14 играх за молодежную команды "Астаны" в первой лиге, исторической дебют за основу в КПЛ в 15 лет и невероятная статистика в юношеской сборной Казахстана - девять матчей, девять голов. Вероятно, в следующем году нападающий будет штурмовать уже взрослый футбол и, судя по вводным, у него есть все шансы проявить себя на этом уровне.

Еще один игрок 2010 года рождения с впечатляющими данными -. Он как и Толенды забил два мяча в ворота Австрии. Черноморец представитель академии "Кайрата" и о нем мы уже подробно рассказывали в отдельном материале.

Очень атлетичный для своих лет форвард пока не добрался до дебюта в КПЛ и даже в первой лиге у него всего два матча. Но в рамках той же QJ League у него есть почти все индивидуальные и командные призы, а также он самый юный рекордсмен в истории всей лиги - первый матч он сыграл в возрасте 13 лет и 10 месяцев. В этом году он также отметился голом и тремя ассистами в юношеской Лиге чемпионов за "Кайрат".

Наконец, еще одно имя, которое не выпячивается голами, но тоже заслуживает внимание -. 16-летний полузащитник - сын в прошлом экс-игрока молодежной сборной Казахстана и многих клубов КПЛ Константина Заречного. Юркий, техничный хавбек на данный момент капитанит в команде академии КФФ и достаточно ярко выступает в QJ League (пять голов и четыре ассиста в 11 матчах сезона-2026).

В этом году Заречный ездил на просмотр в известную академию "Краснодара". По информации источников, юношу хотели принять с условием сменить гражданство на российское, на это сторона игрока ответила отказом.



Добавим, что это лишь часть юношеской сборной Казахстана, которая добыла феноменальный результат в игре с Австрией, и многие из них способны в будущем добраться до главной сборной, чего мы и желаем каждому из этого поколения.

Фото: QJ League©