Юношеская сборная Казахстана сыграла третий матч в отборе Евро-2023/24

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Вчера 21:00
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Сборная Казахстана по футболу (U-17) сыграла с Беларусью в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2023/24 среди юношей, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы 7 прошла в турецком Манавгате и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом казахстанцы с двумя набранными очками заняли последнее, четвертое место в таблице, не сумев отобраться в элитный раунд отбора.

Ранее Казахстан сыграл вничью с Турцией (0:0) и проиграл Шотландии (0:2). 

В этой стадии принимают участие 52 национальные ассоциации, так как Кипр на правах хозяина получил прямую путевку в финальную стадию, а сборная Нидерландов начнет борьбу с элитного раунда.

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и пять лучших обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами выйдут в элитный раунд. Матчи этой стадии пройдут в марте и определят, какие 15 сборных присоединятся к Кипру в финальном турнире, который пройдет с 20 мая по 5 июня.

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Метки:
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