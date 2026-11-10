Ямаль отказался играть за сборную Испании. Подробности

Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль сам связался с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте и сообщил ему о дискомфорте в колене, после чего было принято решение не вызывать футболиста на ноябрьские матчи, передают Vesti.kz.

Ямаль сказал де ла Фуэнте, что не сможет играть

По информации журналиста Хуанфе Санса, 19-летний испанец проявил инициативу и позвонил наставнику национальной команды, чтобы рассказать о своём состоянии и объяснить, почему не сможет принять участие в предстоящих встречах.

При этом речь не идёт о полноценной травме: футболист испытывает неприятные ощущения в колене, но повреждение у него не диагностировано.

"Ламин позвонил Де Ла Фуэнте, чтобы сообщить ему о дискомфорте в колене", — рассказал Санс в программе El Chiringuito de Jugones.

После оценки ситуации тренерский штаб сборной решил не рисковать здоровьем игрока и позволил ему остаться в расположении "Барселоны", чтобы сосредоточиться на восстановлении. Это позволит избежать возможного ухудшения состояния футболиста в насыщенный отрезок сезона.

Статистика Ямаля в сезоне

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 16 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Сборная Испании после четырёх туров Лиги наций набрала 12 очков и возглавляет группу C.

Отметим, что Ямаль испытал дискомфорт после победы "Барселоны" над "Атлетико" (2:1) в 12-м туре Ла Лиги.

Ламин Ямаль выбыл из состава сборной Испании после победы над "Атлетико"