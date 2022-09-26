"Я немного недоработал". Адиев - о матче с Азербайджаном, Алипе и Зайнутдинове

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Сегодня 00:24 Комментарии 4
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подвел итоги заключительного матча группового этапа Лиги наций против команды Азербайджана, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча, прошедшая в Баку на стадионе "Далга Арена", завершилась со счетом 0:3. 

- Магомед Мусаевич, вы вчера сказали, что Де Бьязи должен заниматься делом. А сейчас что готовы ответить? 

- Я главный тренер своей команды. Я защищал своих парней, ни от кого из нас не было высказываний и не будет. Не хочу на этом акцентировать внимание. Между мной и господином Де Бьязи нет никаких проблем. 

- Красная карточка Алипа - это эмоции? 

- Где тонко, там и рвется, мы нуждаемся в перезагрузке. Физическое состояние - это одно, а как ментально восстанавливать - здесь я немного недоработал. Я постарался перезагрузить состав, но нарушения, фол Нуралы - это именно те эмоции, которые мы оставили с Беларусью. 

- По какой причине не играл Зайнутдинов? 

- Да, Баха получил травму с Беларусью. Вроде бы пару недель ему надо для восстановления. 

- Как оцените дебют в основе Жумабека и выход Садыбекова? 

- Тяжело сказать, Садыбеков мало времени получил. Мне надо было проверить его в такой игре. Для первого раза нормально. 

- Вам не кажется что вам просто повезло занять первое место в группе? 

- Совершенно верно. 

- Хотелось бы услышать небольшие итоги отборочного цикла от вас. 

- Поражение от Азербайджана очень полезно для меня как тренера, мне есть над чем подумать, сделать анализ для дальнейшего развития.  Поражение в Баку показало, что в каких-то нюансах мы еще очень уязвимы. 

Таким образом, сборная Казахстана завершила цикл с 13 набранными очками в своей группе в дивизионе С Лиги наций. В следующем розыгрыше турнира наша команда будет выступать в дивизионе B, а также получит возможность квалифицироваться на Евро-2024 сыграв мини-турнир с победителями групп в дивизионе С. 

 

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Адиев Магомед Азербайджан Сборная РК по футболу Лига наций
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