Всё о жеребьёвке ЧМ-2026: кто сыграет, где смотреть трансляцию и какие новшества

Сегодня, 5 декабря, состоится жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. По её итогам определится, кто с кем сыграет на групповом этапе мундиаля. Vesti.kz рассказывают, что нужно знать о предстоящем мероприятии.

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка ЧМ-2026 пройдёт в Центре имени Кеннеди в Вашингтоне (США). Старт церемонии намечен на 20:00 по казахстанскому времени, однако сама жеребьёвка начнётся позже.

Где смотреть трансляцию жеребьёвки ЧМ-2026

Прямая трансляция спортивного мероприятия в Вашингтоне будет вестись на телеканале Qazaqstan. Начало — в 22:00.

Кто участвует в ЧМ-2026

Впервые в истории на чемпионате мира сыграют 48 сборных. Ещё нет полного списка участников турнира – пока гарантировали себе попадание на ЧМ-2026 только 42 сборные - США, Канада и Мексика получили путёвки на мундиаль автоматически. Ещё шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года: две – в межконтинентальных матчах и четыре – в стыковых играх зоны УЕФА.





Состав корзин

Для жеребьёвки команды разделили на четыре корзины. В первую автоматически попали три сборные стран-хозяек турнира, а оставшиеся 39 расположились согласно рейтингу ФИФА за ноябрь.

Кроме того, в последнюю корзину попадут шесть команд, пробившихся через стыки.

Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Республика Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, европейский плей-офф – путь A (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина), европейский плей-офф – путь B (Украина/Швеция/Польша/Албания), европейский плей-офф – путь C (Турция/Румыния/Словакия/Косово), европейский плей-офф – путь D (Дания/Северная Македония/Чехия/Ирландия), межконтинентальные стыковые матчи – путь 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), межконтинентальные стыковые матчи – путь 2 (Боливия/Суринам/Ирак).





Как пройдёт жеребьёвка ЧМ-2026

Места хозяев чемпионата мира в группах уже известны. Сборная Мексики будет играть в группе А, сборная Канады – в группе В, а сборная США – в группе D.

Команды из корзины 1 во всех группах будут занимать позицию 1, а вот для других корзин всё зависит от конкретной группы.

В группах A, D, G и J позиции команд выглядят так: корзина 1, корзина 3, корзина 2, корзина 4.

В группах B, E, H и K позиции команд выглядят так: корзина 1, корзина 4, корзина 3, корзина 2.

В группах C, F, I и L позиции команд выглядят так: корзина 1, корзина 2, корзина 4, корзина 3. Такое распределение позволяет сделать календарь матчей на групповой стадии более ровным.

Новшество жеребьёвки

В процессе жеребьёвки будут учитываться некоторые ограничения:

В одной группе не может быть больше одной сборной из одной конфедерации, если это не команды из зоны УЕФА;В одной группе должна быть хотя бы одна, но не более двух сборных из зоны УЕФА;Первая и вторая команды рейтинга ФИФА (Испания и Аргентина) будут распределены по разным частям турнирной сетки. Если эти команды выиграют свои группы, то не смогут встретиться до финала. Третья и четвёртая команды рейтинга ФИФА (Франция и Англия) будут распределены по разным частям сетки аналогично.Когда пройдёт ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года. В плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие команды от каждой из 12 групп, а также восемь лучших с третьих мест.

Финал чемпионата мира-2026 пройдёт на стадионе "Метлайф" в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.