Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий стал вторым в Лиге наций по сейвам, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В его активе 25 сейвов в шести матчах. Голкипера карагандинского "Шахтера" смог обойти только представитель сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, у которого 27 сейвов.
Напомним, что сборная Казахстана заняла первое место в группе 3 дивизиона С Лиги наций, набрав 13 очков. В следующем розыгрыше турнира подопечные Магомеда Адиева будут выступать в дивизионе В, а также получат шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.