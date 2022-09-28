Вратарь сборной Казахстана "выстрелил" в Лиге наций

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 09:52
©instagram.com/kff_team

Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий стал вторым в Лиге наций по сейвам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В его активе 25 сейвов в шести матчах. Голкипера карагандинского "Шахтера" смог обойти только представитель сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, у которого 27 сейвов.

Напомним, что сборная Казахстана заняла первое место в группе 3 дивизиона С Лиги наций, набрав 13 очков. В следующем розыгрыше турнира подопечные Магомеда Адиева будут выступать в дивизионе В, а также получат шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Шахтер ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:59
Сборные
Голы и ассисты за сборную. Как Михаил Габышев раскрылся в 32 года
Сегодня , 11:40
Сборные
Фанат выбежал на поле во время матча и получил от Месси автограф на спине
Сегодня , 10:34
Сборные
Звездная Англия и Холанд? С кем сыграет сборная Казахстана в дивизионе B Лиги наций
Сегодня , 10:14
Сборные
Где Казахстан? Определился состав корзин для жеребьевки отборочного турнира Евро-2024
Сегодня , 09:52
Сборные
Вратарь сборной Казахстана "выстрелил" в Лиге наций
Сегодня , 09:27
Сборные
Дубль Месси помог Аргентине разгромить Ямайку
Сегодня , 08:37
Сборные
Определились все участники плей-офф Лиги наций
Сегодня , 08:10
Сборные
Португалия и Испания на последних минутах выявили победителя группы Лиги наций
Вчера , 23:17
Сборные
Англия уволит тренера до игр с Казахстаном? Известны подробности
Вчера , 22:49
Сборные
Молодежная сборная Казахстана сыграла с Беларусью после матча с Россией
© 2008 - 2022 ТОО «EML»