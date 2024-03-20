Вратарь сборной Греции высказался о возможной серии пенальти в игре с Казахстаном

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 23:50
©epo.gr

Голкипер сборной Греции Одиссеас Влаходимос рассказал о своих ощущениях перед игрой с Казахстаном и отметил, что не хотел бы доводить игру до серии одиннадцатиметровых, сообщает корреспондент Vesti.kz из Афин. 

"Мы знаем, что это будет трудный матч, но мы верим в себя, в предыдущих играх мы показали, на что способны, и хотим сделать это и завтра. Мы счастливы выступать при полном стадионе и хотим победить. Это мечта, которой мы все живем - поехать на Евро в Германии, снова вывести нашу сборную на большое событие и достичь как можно большего. 

Серия пенальти? Я надеюсь, что мы не дойдем до пенальти, но если это произойдет, я надеюсь, что мы выиграем.

Казахстан? Мы знаем, что они очень хорошо выступили в квалификации. Мы должны уделять внимание контратакам и делать то, что тренер показывал нам в видеороликах и на тренировках. В целом, нужны быть осторожными. Показать себя со всем уважением, потому что все зависит от нас. У нас очень хорошая команда, и мы должны показать это завтра", - заявил Влаходимос. 

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по времени Астаны. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Греция Сборная РК по футболу Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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