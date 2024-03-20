Вратарь сборной Греции высказался о возможной серии пенальти в игре с Казахстаном

Голкипер сборной Греции Одиссеас Влаходимос рассказал о своих ощущениях перед игрой с Казахстаном и отметил, что не хотел бы доводить игру до серии одиннадцатиметровых, сообщает корреспондент Vesti.kz из Афин.

"Мы знаем, что это будет трудный матч, но мы верим в себя, в предыдущих играх мы показали, на что способны, и хотим сделать это и завтра. Мы счастливы выступать при полном стадионе и хотим победить. Это мечта, которой мы все живем - поехать на Евро в Германии, снова вывести нашу сборную на большое событие и достичь как можно большего.

Серия пенальти? Я надеюсь, что мы не дойдем до пенальти, но если это произойдет, я надеюсь, что мы выиграем.

Казахстан? Мы знаем, что они очень хорошо выступили в квалификации. Мы должны уделять внимание контратакам и делать то, что тренер показывал нам в видеороликах и на тренировках. В целом, нужны быть осторожными. Показать себя со всем уважением, потому что все зависит от нас. У нас очень хорошая команда, и мы должны показать это завтра", - заявил Влаходимос.