Вратарь сборной Бразилии сыграл под необычным номером перед Кубком Америки

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Вчера 18:20
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Сборная Бразилии по футболу в ночь с 8 на 9 июня обыграла команду Мексики в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу пятикратных чемпионов мира. Всю встречу целиком отыграл голкипер "селесао" и английского "Ливерпуля" Алиссон Беккео

Любопытной деталью стало то, что Алиссон вышел на поле под необычным номером 110. Это было разрешено специально для этой игры в честь 110-летия Бразильской конфедерации футбола.

В данный момент сборная Бразилии активно готовится к Кубку Америки.

Метки:
Бразилия Ливерпуль Футбол

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