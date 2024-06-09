Вратарь сборной Бразилии сыграл под необычным номером перед Кубком Америки

Сборная Бразилии по футболу в ночь с 8 на 9 июня обыграла команду Мексики в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу пятикратных чемпионов мира. Всю встречу целиком отыграл голкипер "селесао" и английского "Ливерпуля" Алиссон Беккео

Любопытной деталью стало то, что Алиссон вышел на поле под необычным номером 110. Это было разрешено специально для этой игры в честь 110-летия Бразильской конфедерации футбола.

В данный момент сборная Бразилии активно готовится к Кубку Америки.