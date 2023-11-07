Впервые после Роналдо: историческое событие произошло в сборной Бразилии

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Сегодня 11:52
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17-летний нападающий Эндрик вызван во взрослую сборную Бразилии по футболу. Для форварда "Реала" этот вызов стал первым в карьере, сообщают Vesti.kz.

Латиноамериканцы проведут в ноябре два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Оппонентами бразильцев станут национальные команды Колумбии и Аргентины. Первый матч состоится 17 ноября в гостях, второй - 22 ноября уже дома.

В последний раз столь юного футболиста вызывали в национальную команду Бразилии в 1993 году – им был "зубастик" Роналдо.

До этого момента 17-летний Эндрик не вызывался в основную сборную Бразилии. Футболист имеет опыт выступления за национальную команду до 17 лет.

Заявка Бразилии выглядит так:

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Лукас Перри ("Ботафого");

Защитники: Эмерсон Роял ("Тоттенхэм"), Карлос Аугусто ("Интер"), Бремер ("Ювентус"), Маркиньос (ПСЖ), Габриэл Магальяэс ("Арсенал"), Нино Мота ("Флуминенсе"), Ренан Лоди ("Марсель");

Полузащитники: Андре Нето ("Флуминенсе"), Бруно Гимараэс ("Ньюкасл"), Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Жоэлинтон ("Ньюкасл"), Рафаэл Вейга ("Палмейрас"), Родриго ("Реал"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Рафинья Диас ("Барселона"), Паулиньо Сампайо ("Атлетико Минейро"), Пепе Акино ("Порту");

Нападающие: Жоао Педро Жезус ("Брайтон"), Эндрик ("Палмейрас"), Габриэл Жезус ("Арсенал").

Напомним, "Реал" заплатил за тогда 16-летнего форварда 35+25 миллионов евро в декабре прошлого года. Этот трансфер стал самым дорогим для игроков младше 18 лет. Контракт между футболистом и "сливочными" подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го. Эндрик перейдет в мадридский клуб сразу же после достижения 18-летнего возраста, сейчас он выступает за "Палмейрас".

Метки:
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