Возвращение Зайнутдинова и обновление в атаке. Сборная Казахстана собрала боевой состав на матчи отбора ЧМ

Сборная Казахстана по футболу пока официально не опубликовала состав на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира-2026, но источники уже обнародовали окончательный список. Корреспондент Vesti.kz анализирует выбор тренерского штаба, который вновь возглавляет Талгат Байсуфинов.

Полный состав сборной на игры с Лихтенштейном и Северной Македонией был опубликован журналистом Эльдаром Аманбаевым. Источники подтверждают, что это действительно финальный список, который вскоре будет опубликован Казахстанской федерацией футбола (КФФ).

Состав, вероятно, был сформирован коллегиально и на решение, в том числе, влиял Али Алиев, который, судя по всему, останется в тренерском штабе (по крайней мере на ближайшее время) и будет помогать Байсуфинову.

Покатилов снова в обойме, Малый - исключен

Среди вратарей и защитников произошли некоторые важные изменения. Так, в сборную снова вызван Стас Покатилов, стабильно выступающий за азербайджанский "Сабах". Решение логичное, учитывая, что оба вратаря "Кайрата" (Темирлан Анарбеков и Александр Заруцкий) по-прежнему не вернулись в строй после травм.

В числе защитников на сей раз нет двух игроков "Ордабасы" - Улара Жаксыбаева и Сергея Малого. Первый получил тяжелую травму в матче КПЛ, а вот второго, вероятно, решили не включать именно по решению тренерского штаба.

Вратари: Мухаммеджан Сейсен ("Астана"), Стас Покатилов ("Сабах"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Кажымукан Толепберген ("Окжетпес");

Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Ян Вороговский ("Астана"), Султанбек Астанов ("Ордабасы"), Нуралы Алип ("Зенит"), Адилбек Жумаханов ("Елимай"), Александр Зуев ("Тобол"), Наурызбек Жагоров ("Тобол"), Багдат Каиров ("Актобе").

Долгожданный камбэк Зайнутдинова, а также шанс для Жукова и Куата

В полузащите, конечно же, обращает на себя внимание фигура Бахтиера Зайнутдинова. Хавбек "Динамо" наконец набрал физическую форму и готов к играм сборной, теперь главное, чтобы не случилось никакого форс-мажора до прилета в сборную.

Кроме того, команде снова могут помочь опытнейшие Георгий Жуков и Исламбек Куат. Но далеко не факт, что они сыграют, ведь сейчас в сборной большое количество молодых игроков, которые готовы придать импульс команде и ярко проявляют себя за свои клубы (прежде всего это касается Дамира Касабулата, Муроджона Халматова и Динмухамеда Карамана).

Полузащитники: Рамазан Оразов ("Елимай"), Алмас Тюлюбай ("Елимай"), Галымжан Кенжебек ("Елимай"), Муроджон Халматов ("Ордабасы"), Дамир Касабулат ("Кайрат"), Георгий Жуков ("Актобе"), Бахтиер Зайнутдинов ("Динамо"), Исламбек Куат ("Женис"), Динмухамед Караман ("Женис"), Даурен Жумат ("Окжетпес"), Ислам Чесноков ("Тобол").

Шушеначев - еще одна опция в нападении

Опять же, в линии атаки довольно предсказуемый и читаемый выбор, поскольку каких-то всплесков от других кандидатов мы не видели. Да, вернулся Артур Шушеначев, он форвард совершенно иного типа по сравнению со всеми коллегами, представленными в списке. Артур, кстати, дебютировал в сборной именно при Байсуфинове, поэтому тут некая последовательность тоже просматривается.

Нападающие: Максим Самородов ("Ахмат"), Дастан Сатпаев ("Кайрат"), Иван Свиридов ("Елимай"), Артур Шушеначев ("Актобе").

В октябре сборной Казахстана предстоит провести два матча квалификации ЧМ-2026: 10 октября дома против Лихтенштейна и 13 октября в гостях у Северной Македонии.

