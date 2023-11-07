Восходящая звезда и мегабомбардир. Кто представляет главную угрозу для Казахстана за выход на Евро-2024?

Автор: Димаш Тулегенов

Сборной Казахстана осталось провести лишь два матча в квалификации Евро-2024. Игру с Сан-Марино (17 ноября) нельзя назвать интригующей, даже несмотря на то, что это последний домашний матч национальной команды в 2023 году. А вот гостевая встреча со Словенией (20 ноября) очень интересна и непредсказуема.

Вне зависимости от того, как пройдут матчи Казахстан - Сан Марино и Дания - Словения, во второй ноябрьской игре подопечным Магомеда Адиева нужно будет хорошенько попотеть, чтобы сдержать восходящую звезду словенского футбола - 20-летнего нападающего Беньямина Шешко. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его показателях в текущем сезоне.

Несмотря на юный возраст, Шешко уже многого добился. Он в одном мяче от вхождения в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной Словении (сейчас у него девять голов). Кроме того, он претендует на награду лучшему молодому игроку мира - Golden Boy. Хотя ее, вероятнее всего, завоюет полузащитник "Реала" Джул Беллингем.

Последние два года Шешко признавался лучшим молодым игроком года в Словении, а в прошлом году, вдобавок к этому, стал лучшим футболистом и среди взрослых коллег. Трехкратный победитель чемпионата Австрии в этом году перебрался из "Ред Булл Зальцбург" в немецкий "РБ Лейпциг" за 24 миллиона евро.

В составе нового клуба он сразу завоевал трофей, выиграв Суперкубок Германии в решающем матче у "Баварии" (3:0). В той игре Беньямин вышел на замену в середине второго тайма. Сейчас он помогает красным быкам бороться в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Но если в сборной Словении Шешко действительно незаменимая опция в атаке и лидер, приносящий результат, то в "Лейпциге" он пока игрок, выходящий на замену. Молодой словенец играет заметно реже, чем его конкуренты Лоис Опенда или даже Юссуф Поульсен. А ведь в команде есть еще и Тимо Вернер.

С начала сезона Шешко принял участие в 14 матчах "Лейпцига" во всех турнирах. При этом он ни разу не провел на поле все 90 минут: трижды вышел в старте и был заменен, а еще 11 раз выходил на поле уже по ходу второго тайма. И даже при таких условиях Шешко забил шесть голов. В среднем ему требуется меньше 70 минут на один гол в футболке нового клуба.

Если приплюсовать к этой статистике матчи за сборную в сентябре и октябре, то всего в кампании 2023/24 Шешко отыграл 17 встреч (шесть - в старте, 11 - с замены), и лишь в одной игре он провел на поле все 90 минут. За выделенное время (порядка 650 минут) он забил девять мячей и оформил два ассиста. 59 минут на одно голевое действие за клуб и сборную - это дорогого стоит.

Шешко лишь первый год выступает в таком сильном и конкурентном чемпионате, как Бундеслига. Поэтому можно сказать, что первый сезон уйдет в большей степени на адаптацию. Но не исключено, что и со второй половины сезона он укрепит свои позиции и начнет чаще выигрывать конкуренцию.

В матчах за сборную Шешко, получая больше доверия, нежели в клубе, выдает еще более красочную статистику. Поэтому он точно будет предельно мотивирован в ближайших играх за национальную команду. Сборной Казахстана предстоит хорошо изучить повадки перспективного форварда, чтобы сдержать его в очной игре.

Отметим, что уже сегодня ночью, в 02:00 по времени Астаны, Беньямин может сыграть в Лиге чемпионов. В выездном матче "Лейпциг" поборется с сербской "Црвеной Звездой".

Фото: ФК "РБ Лейпциг" (1,2), КФФ (3)©