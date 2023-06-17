Видеообзор разгромной победы Казахстана над Сан-Марино в отборе на Евро-2024

В сети появился видеообзор разгромной победы сборной Казахстана по футболу над командой Сан-Марино в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в итальянской Парме завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Магомеда Адиева. В первом тайме на 37-й минуте ворота хозяев распечатал Ян Вороговский, подкарауливший отскок от защитника в штрафной соперника. Следующий гол был забит во второй половине встречи. На 64-й минуте капитан команды Асхат Тагыберген уверенно реализовал пенальти, назначенный греческим арбитром Анастасиосом Папапетру за игру рукой защитника сборной Сан-Марино. Окончательный результат в компенсированное время установил Бахтиер Зайнутдинов.

В следующем матче подопечные Адиева сыграют в Белфасте против Северной Ирландии. Игра пройдет в ночь на 20 июня.

Отметим, что Казахстан набрал шесть очков. По столько же баллов у Дании, Финляндии и Словении. Северная Ирландия набрала три очка. У Сан-Марино ноль баллов.