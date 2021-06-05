Молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Бельгии в стартовом матче отборочного цикла Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Актобе, завершилась со счетом 3:1 в пользу бельгийской команды.

После этой игры Бельгия с тремя очками возглавила группу I. Казахстан расположился на последнем, пятом месте.

Следующий матч Казахстан проведет на своем поле с Данией 7 сентября. Также на групповом этапе сыграет с молодежными командами Турции и Шотландии.

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