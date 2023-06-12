Ветеран сборной Казахстана обратился к партнерам перед матчами отбора на Евро-2024

34-летний полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев обратился к свои партнерам по национальной команде перед ближайшими матчами отборочного раунда Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он пропустит встречи против Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландии (19 июня) из-за травмы.
"Пацаны, я хочу вам пожелать только побед в этих предстоящих двух играх. Я очень сожалею, что не могу помочь сборной. Все здесь - это самые лучшие игроки в Казахстане, которые могут сделать результат и последние матчи тому доказательство", - обратился хавбек "Астаны" к своим партнерам.