"Ведем переговоры". Казахстан сыграет со сборной России?

В ноябре сборная Казахстана может провести два товарищеских матча, и одним из соперников рассматривается сборная России. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил генеральный секретарь КФФ Олжас Абраев.

"Помимо игры с ОАЭ, мы планируем провести игру 16 ноября. По сопернику еще не определились, в настоящее время мы ведем переговоры со многими национальными федерациями, включая сборную России", - отметил Олжас Шакенович.

Ранее положительно на возможный матч с Россией отреагировал главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

Добавим, что сборная России на данный момент отстранена от официальных турниров под эгидой УЕФА, команда Валерия Карпина уже пропустила новый цикл Лиги наций и не примет участие в квалификации к Евро-2024.