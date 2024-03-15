Вдохновение в Лиге наций и драма в Кубке Казахстана. Как Адиев проводил решающие матчи в карьере

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Вчера 15:49
©КФФ

До ключевого матча сборной Казахстана с Грецией осталось всего несколько дней и это будет несомненно важнейшая игра в тренерском пути Магомеда Адиева. В связи с этим корреспондент Vesti.kz вспоминает, как ранее команды Магомеда Мусаевича выступали во встречах, где на кону стояло очень многое. 

В России у Адиева не было опыта, где от одной игры зависела победа в турнире или решение определенной задачи. А вот в Казахстане у тренера в первый же год пошли игры, где шла борьба за титул и баталии на международном уровне. 

Плей-офф квалификации Лиги конференций 

"Шахтер" при Адиеве сенсационно выступил в квалификации Лиги конференций, выбив по ходу отбора румынский "Стяуа" и украинский "Колос". Оставался лишь один этап квалификации до групповой стадии и на пути карагандинцев встал "Маккаби" из Тель-Авива. По итогам двух встреч "Шахтер" уступил 1:4. При этом, Адиев отмечал, что тотального преимущества у соперника не было, превосходство заключалось лишь в большом опыте игроков "Маккаби" и некоторых игровых нюансах. "Шахтер" остановился в шаге от сенсации, хотя уже после первого противостояния со "Стяуа" казалось, что эта команда сотворила больше, чем могла. 

Финал Кубка Казахстана 

В тот же сезон "Шахтер" добрался до финала Кубка Казахстана и отчаянно желал вновь добыть путевку в еврокубки, поскольку внутри чемпионата их положение было средним. 

Решающая встреча с "Кайратом" получилась очень зрелищной, результативной и драматичной. На тот момент еще звездный состав алматинцев с Вагнером Лавом на поле и Курбаном Бердыевым на тренерской скамье считался однозначным фаворитом, но "Шахтер" вновь предстал колючим и неуступчивым соперником. 3:3 за 120 минут и серия пенальти в которой не помог даже Игорь Шацкий. "Шахтер" упустил титул и по сути именно этот момент перевернул историю карагандинского клуба и привел к постепенному падению - из команды позже ушли многие лидеры и непосредственно сам Адиев. 

Матч за победу в группе Лиги наций 

При Андрее Карповиче сборная Казахстана сохранила место в дивизионе С Лиги наций, испытав огромное давление в стыках с Молдовой. 

Карпович как на бумагах, так и в реальности стал временной фигурой, несмотря на выполнение задачи. Назначение Магомеда Адиева сильно удивило общественность, ведь даже относительные успехи в "Шахтере" не убеждали в том, что это правильное решение. 

Однако, Магомед Мусаевич покорил всех в первом же цикле. Две сенсационные победы над Словакией позволили Казахстану выйти в лидеры группы. В пятом туре наша команда перед родными трибунами могла забронировать за собой первое место. Соперник в лице Беларуси не хотел быть участником чужого праздника и долгое время удерживал ничью, однако вдохновение Бахтиера Зайнутдинова принесло Казахстану большую победу - 2:1. 

Именно этот успех даже в восприятии Магомеда Мусаевича остается самым значительным, поскольку тут наша команда действительно взяла первое место, решила задачу, поднялась в дивизионе Лиги наций и создала себе реальный шанс для выхода на Евро-2024 (которым сейчас она может воспользоваться). 

Заключительный матч в отборе ЧЕ-2024 

Выступление в квалификации чемпионата Европы-2024 еще свежо в нашей памяти и переписать историю с 18 набранными очками в ближайшее время будет крайне непросто. Дойти до последнего матча в квалификации, имея абсолютно реальные шансы добыть прямую путевку на Евро - это уже фантастика. 

Но в Словении было множество факторов, разбивших нашу мечту. Мощнейшая поддержка болельщиков соперника, очень болезненные потери в составе (в частности, травмы Асхата Тагыбергена и Бахтиера Зайнутдинова) и сценарий игры, который призывал нас рисковать. 

После поражения в Словении 1:2, Адиев произнес следующее: "Как я всегда говорю, финалы надо выигрывать, раз ты туда попадаешь. К сожалению, у меня это не получилось поэтому осадок, конечно, остался". 

Да, пока не все матчи подобного ранга удаются командам Магомеда Мусаевича, но надо понимать, что результаты как в "Шахтере", так и в сборной Казахстана - это оверперформансы, то есть, они и так превзошли ожидания.

Адиев по тренерским меркам довольно молодой специалист и в его карьере, возможно, будет еще много финалов, но важно как отметил сам Магомед Мусаевич не только участвовать в них, ведь история (особенно в спорте) помнит только победителей. 

Фото: КФФ©, ФК "Шахтер"©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
6 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
7 Женис 2 1 0 1 1-2 3
8 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
9 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
10 Туран 2 0 1 1 0-2 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 2 0 0 2 0-6 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед КПЛ Шахтер ФК Лига наций Футбол Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Евро 2024

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