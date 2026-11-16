Ван'т Схип ответил на вопрос о своём будущем и признался, что Казахстану повезло

Главный тренер сборной Казахстана Джон ван'т Схип подвёл итоги группового этапа Лиги наций для своей команды. В заключительном шестом туре его подопечные дома сыграли вничью со Словакией (2:2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хозяева дважды вели в счёте, но словаки раз за разом отыгрывались. Окончательный счёт на табло был зафиксирован на 95-й минуте, когда гости отыгрались и сделали счёт 2:2.

- Конечно, это очень болезненный результат, если учесть, что мы пропустили на 96-й минуте, а ещё дважды вели в счёте по ходу игры. Я думаю, что сегодня были и положительные моменты. Я видел команду, играющую с дисциплиной, борющейся, создававшую опасные моменты в контратаках с обоих флангом, с помощью Кенжебека и Чеснокова. Мы играли с хорошей дисциплиной. Также думаю, что болельщики дали хорошую поддержку они понимали сложный момент, в котором находится команда. В конце концов, конечно, мы должны также сказать, что нам повезло, что они не сделали счёт 3:2 после того, как они сравняли счёт. у них была реально большой шанс для этого.

- Этот цикл Лиги наций был успешным для сборной Казахстана или нет?

- Я думаю, если посмотреть на результаты, то он не успешный. Мы также знаем, что казахстанский футбол находится не в том положении, чтобы мы могли кричать на каждом углу, что хотим выигрывать каждый матч. Так что нам также приходилось быть реалистами. И при этом, я думаю, у команды были хорошие моменты. В некоторых играх мы не могли поддерживать нужный уровень на протяжении всех 90 минут. И я думаю, что это то, что требуется в международных матчах. И вдобавок к этому, вы могли видеть это также сегодня, интенсивность этих матчей намного выше, чем интенсивность в матчах чемпионата Казахстана. Так что и здесь, я думаю, есть над чем работать.

- Почему сегодня Бауыржан Исламхан исполнял роль "ложной девятки"?

- У нас было много игроков, которых нам нужно было посмотреть. У нас было семь изменений по сравнению с последней игрой. И это не потому, что я хотел изменений. У нас было четыре недоступных игрока: у Макса была дисквалификация, у нас было три игрока, которые были травмированы, и один игрок, который не чувствовал, что он готов играть. Так что поэтому мы решили сыграть по такой схеме. Исламхан играл на этой позиции, и его роль заключалась в том, чтобы действенно опекать "шестёрку", а когда у нас был мяч - свободно перемещаться между линиями. И я думаю, он справился хорошо, как, впрочем, и все.

- Останетесь ли вы работать в сборной Казахстана?

- Что ж, я нахожусь в Казахстане с августа. Моя работа заключалась в том, чтобы провести Лигу наций, так что на данный момент мы находимся именно на этом этапе.

- Почему вы в основном играли от обороны в этой Лиге наций?

- Я думаю, это вполне очевидно в смысле качества, которое вы и сами знаете. И вы могли видеть также разницу, если играет Чесноков, если играет Самородов или другие игроки. А у нас даже не было Сатпаева. Так что, если у вас есть ваша идеальная атака в голове - мы так не сыграли ни одной игры. Мы сыграли только одну игру с Самородовым впереди, последнюю игру против Молдовы - с дуэтом Самородов - Чесноков, а сегодня - только с Чесноковым. Я думаю, это говорит достаточно об атаке. При этом я не говорю, что остальные не умеют атаковать, но мы были ограничены в классе, и поэтому автоматически переходили на более оборонительную схему. Не потому, что я хочу этого, а потому что соперник лучше во владении или в игре таким образом, с которым мы не могли справиться. Так что во многих матчах мы были вынуждены думать больше об обороне. У нас не было скорости впереди. Кенжебек, конечно, хороший игрок, вы видели сегодня. Но мы выпустили его, хотя он не сыграл ни одной игры в России. Он - игрок, который играет только в сборной, и сегодня он сыграл очень хорошо.

Напомним, что сборная Казахстана заняла последнее место в группе С3 Лиги наций, набрав три очка в шести матчах. Словакия же с 12 очками выиграла группу и обеспечила себе подъём в Лигу В.

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Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️