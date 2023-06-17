Валидольный матч выдали следующий соперник Казахстана и фаворит группы в отборе на Евро-2024

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Сегодня 03:36
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В Копенгагене состоялся матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сборная Дании принимала команду Северной Ирландии, передает корреспондент Vesti.kz.

Дания победила Северную Ирландии со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 47-й минуте забил Йонас Винд. Стоит отметить, что на 90+4 минуте североирландцы смогли поразить ворота датчан - отличитлся Каллум Маршалл, однако после просмотра VAR гол был отменен.

Таким образом, сборная Дании одержала вторую победу в группе в отборе Евро-2024. Напомним, в своем предыдущем матче датчане сенсационно проиграли сборной Казахстана — 2:3. К слову, у Казахстана на данный момент также две победы в группе. 

Напомним, что казахстанцы со счетом 3:0 разгромили Сан-Марино на выезде. Следующую игру через три дня наша сборная проведет в Белфасте против Северной Ирландии.

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Метки:
Сборная РК по футболу

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