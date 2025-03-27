В Узбекистане резко отреагировали на слова Али Алиева

В Узбекистане отреагировали на слова Али Алиева, сравнившего сборные Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, передают Vesti.kz.

"Чтобы со мной сделали за 0:0?" Али Алиев - о победе Казахстана, Сатпаеве и критике

Фанаты высказали свое мнение под постом на Championat.Asia:

"Фанаты Казахстана и Узбекистана в шоке от слов Али Алиева.

Алиев просто популист, так профессионалы не общаются.

Они в Азию не перейдут. Будут ждать, когда на ЧМ 64 команды будут играть.

А Киргизия с Катаром он сказал пешком ходили, пусть с Катарам там в жару поиграют, посмотрим, как они пробегают их.

Казахстан через Азию никогда не попал бы на ЧМ, мастерство футболистов на очень низком уровне.

Они сами захотели в УЕФА, мол Азия не их уровень. Потом захотели быстрого результата и отправили в Бразилию группу молодежи, чтоб научились играть. И где же эти "бразильцы". А теперь в различных подкастах заявляют, надо вернуться в Азию, из Европы мы не выйдем на ЧМ. Надо вложиться в инфраструктуру, детский футбол. Результаты будут, но не скоро.

У Казахстана своя задача, у нас своя. Если говорить об уровне, он близок друг другу. Казахстан, играя в Европе, позволяет своим зрителям смотреть вживую игру сборных Португалии, Германии, Испании. А наша сборная, чтобы играть с такими командами, должная выйти на ЧМ.

Кто он этот Алиев, что он несет. Они слабее нас, а это факт.

Несколько лет Австралия тоже не могла попасть на ЧМ, стала Азиатской и попала на ЧМ, чего держит Казахстан, пускай попробует, тогда увидит - получилось бы или нет.

Чтобы они могли выйти на ЧМ, не 64 команд надо, а 164. В Европе тяжело играть.

Вместо Казахстана мы бы поборолись за второе место и думаю, реально вышли бы.

Может вообще без отборочного цикла всем странам мира дать путевку".