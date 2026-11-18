В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали отсутствие сборной России в списке участников жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года, подтвердив, что отстранение российских команд от международных соревнований по-прежнему действует, передают Vesti.kz.

В УЕФА напомнили об отстранении российских команд

Представители организации подчеркнули, что решение о недопуске российских сборных и клубов к турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА остаётся в силе.

— Означает ли отсутствие сборной России среди участников жеребьевки квалификации Евро-2028, что российская национальная команда окончательно пропустит предстоящий чемпионат Европы? Когда УЕФА планирует вновь рассмотреть вопрос о возможном возвращении российских сборных и клубов к международным соревнованиям?

— Мы можем лишь сослаться на решение исполнительного комитета УЕФА от 2022 года. Согласно решению, принятому ФИФА и УЕФА 28 февраля 2022 года, все российские команды, как национальные сборные, так и клубы, отстранены от участия во всех соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. Эти решения были приняты Бюро Совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА, которые являются высшими органами обеих организаций по принятию решений в подобных чрезвычайных ситуациях, - цитирует ответ пресс-службы УЕФА Sport24.

Сборная России продолжает проводить товарищеские матчи

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В связи с этим национальная команда не участвует в официальных турнирах и продолжает проводить товарищеские встречи во время международных пауз.

Ранее ФИФА приняла новое официальное решение по сборной России.