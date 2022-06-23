В Словакии высказались о позоре от Казахстана в Лиге наций

Бывший тренер сборной Словакии по футболу Павел Гапал прокомментировал неудачные игры против Казахстана в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сначала словацкая команда дома проиграла подопечным Магомеда Адиева (0:1), а затем на выезде им уступила (1:2).
"Писали, что это позор. С другой стороны, у Казахстана есть качество. Конечно, никто не ожидал, что мы проиграем им дважды. Но в Казахстане был большой бум, стадион на ответной игре был забит под завязку. Шансы теперь минимальны, ведь Казахстану нужно выиграть всего лишь один матч и выйти из группы.
Я бы не стал воспринимать это как большую трагедию. Вероятно, Словакии нужно будет перестроить всю команду", - приводит его слова idnes.cz.
Следующие игры группы 3 дивизиона С пройдут 22 сентября, сыграют Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!