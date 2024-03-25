В сборной Португалии выбрали преемника Криштиану Роналду

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Сегодня 11:30
©instagram.com/portugal/

В сборной Португалии по футболу произошло знаменательное событие, пока главная звезда команды и капитан - нападающий Криштиану Роналду находился в отпуске, передают Vesti.kz.

39-летний форвард "Аль-Насра" пропустил товарищеский матч со Швецией, в котором португальцы победили со счетом 5:2. Поэтому футболка с 7-м номером осталась вакантной.

В итоге с "семеркой" на спине против шведов вышел полузащитник "Браги" Брума. Он появился на поле после перерыва и на 61-й минуте игры отметился голом.

Фото: twitter.com/selecaoportugal

Примечательно, что впервые с 2007 года за сборную Португалии под 7-м номером сыграл не Роналду. Криштиану играл в сборной под 7 номером почти 20 лет (с 2007-го). Перед ним этот знаменитый номер носил Луиш Фигу.

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Добавим, что Роналду прибыл в расположение сборной и готовится ко второму товарищескому матчу со Словенией, который состоится 26 марта.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года и помог команде напрямую выйти на Евро-2024. За это время он провел за национальную команду 205 матчей и забил 128 голов. Оба показателя являются рекордными на международном уровне.

С 2023 года Криштиану выступает за "Аль-Наср". В нынешнем сезоне форврад принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 30 голов и 11 результативных передач.

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