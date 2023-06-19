В сборной Португалии объяснили роль Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о лидерских качествах Криштиану Роналду. По его словам, форвард играет важную роль в команде, сообщают Vesti.kz со ссылкой O Jogo.

"Роналду показывает образцовую преданность сборной. Очень легко спорить или говорить о том, что он не в лучшей форме. Криштиану как капитан является примером того, как нужно быть доступным для сборной.

Он уникальный игрок в мировом футболе, сыгравший 199 матчей (за сборную). Он очень важен для раздевалки.

Я думаю, что его настрой был идеальным: он все время работал, даже без мяча, следуя командному плану. Я очень рад, потому что пас на Диогу Жоту стал примером действия игрока, который хочет лучшего для команды", - сказал Мартинес.