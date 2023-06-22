В сборной Германии приняли решение по главному тренеру

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Сегодня 13:38
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Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик продолжит работу на своем посту, несмотря на неудачные результаты команды, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, Флик в телефонном разговоре заверил президента немецкого футбольного союза Бернда Нойендорфа, что в сентябре болельщики увидят совершенно другую команду, которая будет выступать иначе, чем в товарищеских матчах.

Также отмечается, что осенние матчи могут стать последним шансом для Флика, поскольку он обещал прекратить эксперименты с составом.

Отметим, что в июне немецкая сборная провела три товарищеских матча. Сначала была ничья с Украиной (3:3), после чего последовали поражения от Польши (0:1) и Колумбии (0:2).

Ранее сообщалось, что подопечные Флика проведут контрольную игру против Франции 12 сентября в Дортмунде. Как известно, Германии не участвует в отборочном цикле чемпионата Европы, поскольку она является хозяйкой турнира. Финальная часть Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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Германия
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