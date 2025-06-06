В сборной Беларуси раскрыли секрет победы над Казахстаном

Полузащитник сборной Беларуси по футболу Никита Корзун прокомментировал победу в товарищеском матче с Казахстаном (4:1), передают Vesti.kz.

- Все получилось. То, что наигрывали, удалось воплотить. Думаю, вы сами все видели.

- Удивила ли сегодня сборная Казахстана или сыграла так, как разбирал главный тренер?

- Мы два дня готовились, поэтому знали, как будет действовать команда. Смотрели последние игры соперника. Тренерский штаб посвятил много времени теории, поэтому мы были готовы.

- Изначально матч планировался в Минске, но его перенесли в Борисов. Принципиально ли это для вас?

- Да нет. Не просто так перенесли. Произошло это из-за газона. Повлияло его состояние.

- Повлияли ли погодные условия на сегодняшний матч?

- Поле, конечно, было мягким, ноги скользили, но вроде нет. Не стал бы ссылаться на это.

- Следующий матч вы проведете со сборной России. Будет ли главной целью исправиться за прошлое поражение?

- Конечно. Хотим, чтобы это произошло. Нужно исправиться. Будем также серьезно готовиться, - цитирует Корзуна Bel.football.

Следующий матч сборной Казахстана состоится 9 июня в Астане - подопечные Али Алиева примут Северную Македонию в рамках квалификации к чемпионату мира-2026