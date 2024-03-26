В сборной Аргентины вынесли вердикт Месси

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Сегодня 21:26
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Хавбек "Ливерпуля" и сборной Аргентины Алексис Макаллистер рассказал, как его национальная команда играет без звезды "Интер Майами" Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Месси пропускает мартовские матчи Аргентины из-за травмы. 23 марта чемпионы мира разгромили Сальвадор (3:0), а 27 числа сыграют с Коста-Рикой.

"Мы всегда уделяем большое внимание командной работе. Мы понимаем, что, когда Лео нет с нами, мы должны быть еще сильнее, потому что на поле не будет игрока, который может спасти нас, если что-то пойдет не так.

Мы знаем, что с Лео на поле соперники будут немного больше бояться нас. Но у нас есть футболисты, выступающие за топ-клубы Европы. И когда соперники видят, что им придется играть против Аргентины, то понимают, что их ждет нелегкий матч. И это нам на руку. Мы хотим делать все возможное, чтобы у соперников был тяжелый день", - сказал Макаллистер ESPN.

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