В сборной Аргентины вынесли вердикт Месси

Хавбек "Ливерпуля" и сборной Аргентины Алексис Макаллистер рассказал, как его национальная команда играет без звезды "Интер Майами" Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Месси пропускает мартовские матчи Аргентины из-за травмы. 23 марта чемпионы мира разгромили Сальвадор (3:0), а 27 числа сыграют с Коста-Рикой.

"Мы всегда уделяем большое внимание командной работе. Мы понимаем, что, когда Лео нет с нами, мы должны быть еще сильнее, потому что на поле не будет игрока, который может спасти нас, если что-то пойдет не так.

Мы знаем, что с Лео на поле соперники будут немного больше бояться нас. Но у нас есть футболисты, выступающие за топ-клубы Европы. И когда соперники видят, что им придется играть против Аргентины, то понимают, что их ждет нелегкий матч. И это нам на руку. Мы хотим делать все возможное, чтобы у соперников был тяжелый день", - сказал Макаллистер ESPN.