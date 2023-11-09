В сборной Аргентины сделали заявление об уходе Месси 

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Сегодня 07:30
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Полузащитник английского "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер высказался о предстоящем уходе ветеранов из сборной Аргентины и возможном обновлении состава национальной сборной, сообщают Vesti.kz.

"Нам очень повезло, что у нас есть такие примеры, как Анхель Ди Мария, Нико Отаменди и Лионель Месси, которые переживали трудные времена со сборной, но все же всегда хотели выступать за нее ради страны.

Трудно представить, что этих игроков больше там не будет. Это не то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы они остались здесь навсегда. Они – наши лидеры. Я надеюсь, что этот день никогда не настанет", – сказал Мак Аллистер в эфире DSports Radio.

Напомним, сборная Аргентины выиграл выиграла чемпионат мира-2022, который проходил в Катаре, а Месси был признан лучшим игроком мундиаля.

Всего 36-летний Лео провел 178 матчей за национальную команду и забил 106 голов.

Метки:
Месси Лионель Аргентина
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