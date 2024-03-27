В сборной Аргентины решили судьбу Месси на Кубке Америки

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони высказался по поводу участия капитана команды Лионеля Месси на Кубке Америки-2024, передают Vesti.kz.

"Только Месси и Ди Марии гарантированы места в заявке на Кубок Америки", - приводит слова Скалони журналист Гастон Эдул в твиттере.

При этом Месси пропустил оба мартовских товарищеских матча, в которых сборная Аргентины разгромила Сальвадор (3:0) и обыграла Коста-Рику (3:1). У форварда травма, полученная в "Интер Майами".

Месси "выгнали" из сборной Аргентины

Кубок Америки пройдет этим летом в США с 20 июня по 14 июля. Сборная Аргентины является действующим обладателем трофея. Месси и Ди Марии по 36 лет.