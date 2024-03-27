В сборной Аргентины решили судьбу Месси на Кубке Америки

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 12:40
©instagram.com/afaseleccion/

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони высказался по поводу участия капитана команды Лионеля Месси на Кубке Америки-2024, передают Vesti.kz.

"Только Месси и Ди Марии гарантированы места в заявке на Кубок Америки", - приводит слова Скалони журналист Гастон Эдул в твиттере.

При этом Месси пропустил оба мартовских товарищеских матча, в которых сборная Аргентины разгромила Сальвадор (3:0) и обыграла Коста-Рику (3:1). У форварда травма, полученная в "Интер Майами".

Месси "выгнали" из сборной Аргентины

Кубок Америки пройдет этим летом в США с 20 июня по 14 июля. Сборная Аргентины является действующим обладателем трофея. Месси и Ди Марии по 36 лет. 

Метки:
Аргентина Месси Лионель Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:12
Сборные
В Грузии рассказали о роли Казахстана в исторической победе за Евро
Сегодня , 12:40
Сборные
В сборной Аргентины решили судьбу Месси на Кубке Америки
Сегодня , 11:48
Сборные
ФИФА наказала сборную Казахстана за поражение в историческом матче
Сегодня , 11:33
Сборные
Аргентина сделала камбэк и выиграла второй матч без Месси
Сегодня , 11:15
Сборные
Футболист "Барселоны" удостоился оваций на стадионе "Реала"
Сегодня , 09:53
Сборные
Казахстану вынесли вердикт после 1:7: назвали проблемы сборной и выбрали нового капитана
Сегодня , 08:54
Сборные
"Кайрат" отреагировал на гол своего воспитанника за сборную Казахстана
Сегодня , 04:56
Сборные
Новичок сборной Казахстана рассказал о дебютном голе и желании играть в Европе
Сегодня , 04:32
Сборные
Оразов высказался о будущем Адиева и дал позитивную оценку сборной Казахстана
Сегодня , 04:14
Сборные
Адиев заявил о готовности уйти из сборной Казахстана после поражения от Люксембурга
© 2008 - 2024 ТОО «EML»