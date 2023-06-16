"В отличном настроении". В России оценили казахстанцев из клубов РПЛ перед матчами отбора к Евро-2024

Популярный российский спортивный сайт "Чемпионат" рассказал об игроках сборной Казахстана из клубов РПЛ перед матчами отбора к Евро-2024, сообшает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, в ночь на 17 июня национальная команда в Парме (Италия) сыграет против Сан-Марино. В ночь на 20 июня команда Магомеда Адиева встретится в Белфасте с Северной Ирландией.

Казахстан: Марат Быстров ("Ахмат"), Нуралы Алип ("Зенит"), Лев Скворцов ("Химки"), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА)

"В июне сборную Казахстана ждут два гостевых матчах квалификации Евро-2024. 16 июня команда россиянина Магомеда Адиева сыграет с Сан-Марино (встреча состоится в итальянской Парме), а 19-го числа ее ждет матч с Северной Ирландией. В марте Казахстан дважды играл на своём поле. Сначала уступил Словении (1:2), а потом выдал сенсацию. В матче с Данией команда Адиева превратила 0:2 в 3:2 и одержала первую победу в отборе.

Из футболистов РПЛ изначально обращало на себя внимание присутствие Александра Зуева. Этот игрок родился в Казахстане, но выступал за молодежную сборную России. Не так давно Александр получил казахстанский паспорт и впервые удостоился приглашения в национальную команду этой страны. Однако он получил травму на тренировке и ближайшие матчи пропустит. Позже остальных к сборной присоединился Бахтиер Зайнутдинов. 11 июня он принял участие в финале Кубка России с "Краснодаром" (1:1, 6:5 пен.), тогда как его соотечественники уже готовились к отбору Евро-2024. Но Бахтиер приехал в отличном настроении, ведь его клуб завоевал желанный трофей".

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →