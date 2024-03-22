В Греции неприятно удивлены разгромом Казахстана

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Сегодня 19:59
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Уроженец Казахстана 34-летний голкипер греческого "Визаса" Яннис Афуксенидис прокомментировал разгромное поражение национальной команды в плей-офф Лиги наций от Греции, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Афинах завершилась со счетом 5:0.

"Ожидал гораздо большего от сборной Казахстана. Не их день, не выдался у них матч. Не знаю, почему… Не подготовились, не собрались правильно, чтобы все пошло у них не так? Не знаю. Вроде, уже и опыт есть за последние несколько лет, хорошие результаты привозили. Но проявили себя как-то в этой игре не очень… Много было грубых ошибок.

Глупый пенальти, конечно, тоже… Пенальти-то был, но фолить там было просто глупо. Никакого риска - это никчемный фол. И, если не ошибаюсь, на девятой минуте, после того, как быстрый гол залетел, потом вообще поплыли. После уже игроки сборной Греции взяли такой психологический буст - и поднялись. И у них уже потом более-менее все получалось. А сборная Казахстана подсела потом. Много, очень много ошибок… Я, честно говоря, не ожидал… У греков еще были моменты забить. Ну, как я уже сказал, расстроился.

Не могу понять, что там произошло, что пошло не по плану. Вроде, и результаты последние были хорошие, и не то, чтобы команда Казахстана собралась в последний момент - если не ошибаюсь, недели две были в Дубае и подготавливались. Что, почему?! Показали себя не с лучшей стороны. Мое скромное мнение - была большая разница в уровне соперников. В этом матче, по крайней мере. Как будто играла команда, которая идет за чемпионством, с соперником, борющимся за выживание. Если не сказать - вообще с другой, низшей, лиги… И много моментов пропускали, и грубые ошибки в защите постоянно были. И фолы такие дешевые постоянные…

Ожидал гораздо большего от казахов - что будут более живые, более резвые, быстрые. Что какая-то игра будет присутствовать. А команда как-то была как будто уставшая, тяжеловатая. Не было свежести вообще у игроков", - цитирует Афуксенидиса Legalbet.

Отметим, что греки после разгромной победы над Казахстаном вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024, где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил грузинам в полуфинале Лиги наций.

Метки:
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