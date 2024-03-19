В Греции назвали состав на матч с Казахстаном

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Вчера 16:14 Комментарии 1
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Греческий портал in.gr дал прогноз относительно состава сборной своей страны в матче с национальной команды Казахстана в полуфинале Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

"Ожидается, что место в воротах займет Одиссеас Влаходимос, а в защите слева направо расположатся Костас Цимикас, Константинос Мавропанос, Пантелис Хацидиакос и Джордж Болдок. В полузащите сыграет Манолис Сиопис, а рядом с ним - Андреас Бухалакис или Петрос Манталос. Позицию "десятки" займет Анастасиос Бакасетас, а Йоргос Масурас сыграет на одном крыле атаки. На другой фланг претендуют Христос Цолис и Димитрис Пелкас. И наконец, на позиции форварда Фотис Иоаннидис имеет преимущество перед Йоргосом Якумакисом и Вангелисом Павлидисом", - отмечено в материале.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 марта сборная Казахстана в плей-офф Лиги наций сыграет в Афинах с командой Греции. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.

Метки:
Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Греция Сборная РК по футболу
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