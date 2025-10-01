В Узбекистане рассказали о срыве матча со сборной Казахстана

Бывший глава отдела национальных сборных УФА (Футбольная Ассоциация Узбекистана) Шерзод Игамбердиев прокомментировал ситуацию вокруг возможной встречи против команды Казахстана, передают Vesti.kz.

"Мы действительно вели переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Казахстана в ноябре, однако не смогли договориться по поводу стадиона, на котором должна была состояться игра. Думаю, это лишь вопрос времени", — приводит слова Игамбердиева Championat.asia.

— "Сообщения о том, что матч отменён из-за преждевременного заявления руководителя Федерации футбола Казахстана, совершенно не соответствуют действительности. Скорее всего, кто-то, имеющий связи с местными журналистами в Казахстане, распространил неверную информацию", — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч мог пройти во время ноябрьской международной паузы. После заключительной игры в отборе ЧМ-2026 против Бельгии, запланированной на 15 ноября, у сборной Казахстана оставалась свободная дата, и именно в этот период рассматривалась возможность встречи с Узбекистаном.

Последняя очная встреча национальных команд состоялась 16 ноября 2022 года в Ташкенте, где узбекская сборная одержала победу со счётом 2:0.

Решена судьба назначения российского тренера в сборную Казахстана