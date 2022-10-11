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Узбекистан - Казахстан: кто дороже, чаще побеждал в прошлых матчах и у кого больше игроков за границей

Узбекистан - Казахстан: кто дороже, чаще побеждал в прошлых матчах и у кого больше игроков за границей
©KFF

Через месяц с небольшим сборная Казахстана по футболу проведет первый матч с соседями из Узбекистана с 2007 года. Для двух национальных команд это будет седьмая очная встреча. Корреспондент Vesti.kz - о том, что нужно знать о товарищеском матче этих сборных.

Матч запланирован на 16 ноября, он состоится в столице Узбекистана Ташкенте. Главный тренер казахстанской дружины Магомед Адиев уже выразил заинтересованность в проведении этой встречи, назвав Узбекистан хорошим соперником.

История прошлых матчей между командами

Сборные Казахстана и Узбекистана играли друг с другом шесть раз, но последняя встреча датирована еще аж мартом 2007 года. Чаще всего игры завершались вничью - три раза, дважды побеждали футболисты из Узбекистана, один раз - казахстанская сборная.

Впервые команды сыграли друг с другом в 1992 году в рамках Кубка центральной Азии. В первой игре, состоявшейся в Алматы, победу одержали хозяева - 1:0. Спустя три месяца в Ташкенте была зафиксирована ничья - 1:1. В обеих встречах в составе сборной Казахстана забивал Руслан Дузмамбетов, который после завершения карьеры работал судьей. 

В апреле 1994-го команды встретились в рамках Кубка независимости Узбекистана. На стадионе "Пахтакор" в Ташкенте был настоящий аншлаг - 45 тысяч зрителей! В итоге хозяева одержали минимальную победу благодаря голу с пенальти - 1:0.

Осенью 1997-го команды встретились уже в ходе официального турнира - отборочного цикла ЧМ-1998. Встреча в Алматы закончилась со счетом 1:1, а гол у казахстанцев забил Руслан Балтиев с пенальти. А вот в Узбекистане местная сборная разгромила гостей со счетом 4:0. Это по-прежнему самая крупная победа в противостоянии между этими сборными.

В марте 2007-го в Шымкенте проходил товарищеский международный турнир. Казахстан и Узбекистан разошлись миром - 1:1. На гол Мурата Суюмагамбетова гости ответили точным ударом Александра Гейнриха, также известного по выступлениям за "Актобе" и "Ордабасы".

Общее количество голов в противостоянии - 8:4 в пользу сборной Узбекистана. К текущему моменту три игры прошли в Ташкенте, две - в Алматы, одна - в Шымкенте. Предстоящая встреча вновь пройдет в столице Узбекистана.

Рейтинг, стоимость составов и легионеры

В рейтинге ФИФА сборная Узбекистана, относящаяся к азиатской конфедерации, занимает 77-е место, а казахстанская дружина, являющаяся частью УЕФА, находится на 113-й позиции. У узбекской дружины более дорогой состав игроков - 25,65 миллиона евро, общий ценник казахстанских сборников - 17,15 миллиона.

Самым дорогостоящим футболистом хозяев является нападающий итальянской "Ромы" Элдор Шомуродов. Его трансферная стоимость равна восьми миллионам евро. В сборной Казахстана самым дорогостоящим является Бахтиер Зайнутдинов из ЦСКА (3,5 миллиона евро). Любопытно, что эти два футболиста являются друзьями и отлично знают друг друга со времен совместных выступлений в "Ростове".

Средний возраст игроков узбекской сборной моложе, чем у Казахстана - 25,4 против 27,6 лет соответственно. Так, в сентябре в составе Узбекистана было лишь два футболиста старше 30 лет - вратарь Уткир Юсупов и защитник Фаррух Сайфиев (обоим по 31 году). В команде Адиева было аж десять футболистов, уже перешагнувших порог тридцатилетия.

Также в составе узбекской команды было четверо игроков не старше 21 года, а в сборной Казахстана таковых было лишь двое, и это дебютанты Адилет Садыбеков и Абылайхан Жумабек.

В последнем составе сборной Узбекистана было семь игроков, выступающих на клубном уровне за границей. Помимо Шомуродова из "Ромы", это: Отабек Шукуров ("Карагюмрюк", Турция), Иброхимхалил Юлдошев ("Пари НН", Россия), Остон Урунов ("Урал", Россия), Хожимат Эркинов ("Торпедо", Россия), а также выступающие в Казахстане Игорь Сергеев ("Тобол") и Шохбоз Умаров ("Ордабасы"). Не забудем и 29-летнего Джалолиддина Машарипова, который выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Его в последних матчах сборной не было, но футболист с десятью мячами за национальную команду имеет шансы сыграть в ноябре против Казахстана.

В обойме у Адиева было лишь четверо сборников-легионеров: Зайнутдинов из ЦСКА, Нуралы Алип из "Зенита", Марат Быстров из "Ахмата" и Ян Вороговский из бельгийского "Моленбека".

Тренерское противостояние

Возглавляет сборную Узбекистана 59-летний словенец Сречко Катанец. Когда он был игроком, то выступал на родине, тогда еще в Югославии, также поиграл за немецкий "Штутгарт" и итальянскую "Сампдорию". После завершения карьеры стал тренером, и Узбекистан для него уже четвертая сборная. Ранее у него было два периода в сборной Словении, работа с командами Македонии, ОАЭ и Ирака. А вот с клубами Катанец не работает почти 20 лет - в феврале 2003-го он покинул греческий "Олимпиакос".

Несмотря на работу в достаточно скромных сборных, он давал неплохие результаты. Его Македония в конце нулевых одерживала победы над Турцией, Шотландией и даже Хорватией, с непримечательной командой Ирака он одерживал верх над иранцами и узбекистанцами. Своих нынешних работодателей он огорчал не только со сборной Ирака, но и со сборной ОАЭ уже в далеком 2010 году. Словению он вообще выводил на Евро-2000 и ЧМ-2002.

В прошлом месяце сборная Узбекистана под его руководством обыграла команду Камеруна в рамках товарищеской встречи. Противостояние с участниками ЧМ-2022 завершилось победой подопечных Катанеца со счетом 2:0. Стоит отметить, что он работает со сборной Узбекистана с августа прошлого года. При нем команда одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

Ранее его пути с тренером сборной Казахстана Адиевым не пересекались, впрочем, как и с казахстанским футболом в целом. Но от этого противостояние двух национальных команд менее интересным не станет, как и дуэль тренеров Адиева и Катанеца.

Напомним, что товарищеский матч с Узбекистаном станет предпоследним для сборной Казахстана в этом году. 20 ноября подопечные Адиева на выезде примут участие в контрольной встрече с командой ОАЭ.

"Шомуродов и Зайнутдинов - равные игроки". Экс-тренер сборной Казахстана - о матче с Узбекистаном

Фото: ФК "Кайрат" (1), КФФ (2,5,8), Sportsffa.kz (3), ФК "Ростов" (4), ФК "Тобол" (6), Sport.kg (7)©️

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Адиев Магомед Казахстан Узбекистан Актобе ФК Ордабасы ФК УЕФА Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Ростов ФК Урал ФК Тобол ФК Алип Нуралы Зенит Быстров Марат Ахмат ФК Вороговский Ян ЧМ-2022 по футболу

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