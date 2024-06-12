Узбекистан и Иран определили лидера группы в отборе на ЧМ-2026

Сборные Ирана и Узбекистана сыграли шестом туре отборочного турнира ЧМ-2026 в Азиатской конфедерации футбола, сообщают Vesti.kz.
Встреча группы E в Тегеране завершилась нулевой ничьей.
По итогам шести туров Иран и Узбекистан обошлись без поражений, набрав по 14 очков. При этом, иранцы по дополнительным показателям обошли Узбекистан, выиграв группу.
Команды Туркменистана и Гонконга набрали по два балла и заняли третье и четвертое место соответственно.
В последнем туре Туркменистан и Гонконг сыграли вничью - 0:0.