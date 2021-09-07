Успех "молодежки" и "Кайрата". Как казахстанские команды ранее играли с представителями Боснии и Герцеговины

Сборная Казахстана по футболу в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграет с Боснией и Герцеговиной. Это первый матч в истории двух национальных команд, но представители двух стран играли между собой на клубном уровне и среди молодежных сборных. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как проходило это соперничество.

Казахстан и Босния и Герцеговина играли в отборе на Евро-2017 среди молодежных команд. В сентябре 2015 года казахстанцы под руководством литовского специалиста Саулюса Ширмялиса обыграли боснийских сверстников на выезде со счетом 2:1. Забитыми мячами в Сараево отметились Мирас Тулиев (27-я минута) и Абат Аймбетов (43-я). Хозяева ответили голом Хариса Хайрадиновича, который отличился на 58-й минуте.

В марте 2016 года повторный поединок в Астане уже при Вахиде Масудове на тренерском мостике Казахстана завершился нулевой ничьей. В том отборе боснийцы с тремя очками заняли последнее, пятое место в девятой отборочной группе. Казахстан завершил ту кампанию на четвертой позиции, набрав четыре балла.

Из состава молодежной сборной Боснии и Герцеговины того образца против Казахстана сейчас может выступить нападающий Смайл Превляк.

На клубном уровне преимущество казахстанцев не такое подавляющее. В истории еврокубков представители двух стран четыре раза встречались друг с другом.

В квалификации Лиги Европы сезона-2010/11 "Тобол" дважды с одинаковым счетом 1:2 уступил "Зриньски".

Через три года на той же стадии Лиги Европы "Иртыш" по сумме двух матчей проиграл "Широки Бриегу". В Павлодаре казахстанцы выиграли - 3:2, а на выезде капитулировали - 0:2.

"Широки Бриег" в сезоне-2017/18 в квалификации Лиги Европы прошел шымкентский "Ордабасы". В Боснии и Герцеговине хозяева одержали победу со счетом 2:0. Ответный матч в Алматы завершился нулевой ничьей.

Лишь в сезоне-2019/20 "Кайрат" первым из казахстанских клубов сумел выбить из дальнейшей борьбы в Лиге Европы "Широки Бриег". На выезде алматинцы, благодаря дублю Адеринсолы Эсеолы, одержали победу со счетом 2:1. В ответном матче боснийцы на 90-й минуте вышли вперед. Но в добавленное время голы нынешних сборников Рамазана Оразова и Исламбека Куата позволили состояться камбэку.

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Казахстан состоится в Зенице в ночь на 8 сентября. Начало в 00:45 по времени Нур-Султана. Национальная команда после пяти туров набрала два очка. У боснийцев аналогичное количество баллов.

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