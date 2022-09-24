Украина забила пять мячей Армении после разгрома в Лиге наций

Сборная Украины по футболу разгромила Армению в пятом туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Ереване и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Отличились Александр Тымчик (22-я минута), Александр Зубков (57-я), Артем Довбик (69-я, 84-я) и Данил Игнатенко (81-я).

Победа позволила Украине набрать 10 очков и вернуться на первое место в группе 1 дивизиона В, тогда как Армения с 3 баллами расположилась на последней, четвертой строчке.

Напомним, что в прошлом туре Украина крупно уступила Шотландии (0:3).