Украина забила пять мячей Армении после разгрома в Лиге наций

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 21:13
©uaf.ua

Сборная Украины по футболу разгромила Армению в пятом туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Ереване и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Отличились Александр Тымчик (22-я минута), Александр Зубков (57-я), Артем Довбик (69-я, 84-я) и Данил Игнатенко (81-я).

Победа позволила Украине набрать 10 очков и вернуться на первое место в группе 1 дивизиона В, тогда как Армения с 3 баллами расположилась на последней, четвертой строчке.

Напомним, что в прошлом туре Украина крупно уступила Шотландии (0:3).

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Метки:
Украина Армения Лига наций

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