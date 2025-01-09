Уходит из сборной Казахстана? Откровения Черчесова о критике и президенте КФФ

Российский специалист Станислав Черчесов в интервью для YouTube-канала SauBall ответил на самый главный на сегодня вопрос в казахстанском футболе – остается ли он главным тренером национальной сборной, сообщают Vesti.kz. Также он рассказал подробности своей встречи с новым президентом КФФ Маратом Омаровым.

- Вы сегодня уже улетаете из Казахстана. Расскажите о цели вашего визита.

- Цель визита была, во-первых, с президентом КФФ познакомиться. Во-вторых, есть программа, которая уже создана на новый год, он должен ее видеть. Мы подготовили буклеты, чтобы он четко понимал по датам, что мы хотим, как мы хотим. Все-таки президент - новый человек, и он никогда не был президентом. Надо информации больше даль, чтобы быстрее в роль вошел. Мы долго разговаривали, какие-то нюансы обсуждали. И прошлое, и, самое главное, будущее, как будем взаимодействовать. Ну, и новый год, я здесь - здоровый, готовый. Встречался с футболистами. Асхат вчера приезжал. Обсудили Лигу наций - чего не хватило, как нам дальше быть. С Алипом вчера разговаривал. Одним словом, работа идет. Она иногда невидимая, но она не прекращается.

- Когда сменился президент Федерации, естественно, пошли разговоры о вас. И это нормально, все-таки приглашал вас именно Барменкулов. И в любом другом виде спорта такой же разговор тоже бы возник. Сейчас можете четко сказать о своем нынешнем положении? Вы продолжаете работать.

- Вы же разговариваете со мной. Я - главный тренер сборной Казахстана. А все остальное не мне решать. Я спокойно к каким-то вещам отношусь. Я работаю и работаю. То, что пишут и пишут... Еще раз повторяю - любого тренера можно нанять на работу, подписать контракт, расторгнуть, поощрить или продлить - это уже детали. Я давно в футболе, я мальчик взрослый, все прекрасно всегда понимаю. Это не мой вопрос. Моя задача - работать, готовить команду, максимально вкладываться. Если мой максимум устраивает, - я здесь. Если не устраивает, - меня нет. Все просто, без лирики.

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