Уход Каннаваро из сборной Узбекистана: федерация футбола отреагировала на слухи

Ассоциация футбола Узбекистана опровергла информацию о возможном уходе Фабио Каннаваро с поста главного тренера национальной сборной, сообщают Vesti.kz.

Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения, что итальянский специалист может покинуть команду после переноса Кубка Азии-2027.

В организации заявили, что распространяемые сведения не соответствуют действительности. Ассоциация также призвала журналистов и болельщиков не доверять неподтверждённым сообщениям и следить за официальными источниками.

Напомним, ранее сообщалось, что Каннаваро может досрочно завершить работу со сборной Узбекистана из-за изменения сроков проведения Кубка Азии.



