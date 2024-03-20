УЕФА восхитился голом сборной Казахстана в отборе на Евро-2024: видео

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала гола в исполнении полузащитника сборной Казахстана Ислама Чеснокова в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2024, передают Vesti.kz.

Хавбек "Тобола" отличился в домашнем матче с Сан-Марино. Чесноков открыл счет в игре на 19-й минуте: обработал мяч и отравил его в девятку ударом из-за пределов штрафной площади.

"Это выстрел Чеснокова!" - гласит подпись к видео.

Сам матч завершился со счетом 3:1 в пользу Казахстана, а Чесноков в итоге оформил дубль.

Отметим, что Казахстан не смог напрямую выйти на Евро-2024: в заключительном матче квалификации уступили Словении (1:2). В итоге команда Магомеда Адиева закончила отборочную кампанию на четвертом месте в группе.

21 марта Казахстан в плей-офф Лиги наций в пути С сыграет с Грецией, а в другом полуфинале сойдутся Грузия и Люксембург. Путевку в финальную стадию Евро-2024 получит победитель.