УЕФА включил трех казахстанцев в топ-100 лучших футболистов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вместе с FedEx Performance Zone обновил рейтинг лучших игроков национальных команд. В топ-100 оказались три представителя сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это Нуралы Алип (53-е место), Сергей Малый (80-е) и Игорь Шацкий (93-е).

Первое место в рейтинге занял Килиан Мбаппе из сборной Франции, в топ-3 также вошли француз Карим Бензема и нидерландец Мемфис Депай.

Напомним, что сборная Казахстана удачно выступила на летнем отрезке группового этапа Лиги наций, набрав десять очков в четырех матчах. Следующие игры в группе 3 дивизиона С пройдут 22 сентября, в этот день встретятся Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →