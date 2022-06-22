УЕФА включил трех казахстанцев в топ-100 лучших футболистов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вместе с FedEx Performance Zone обновил рейтинг лучших игроков национальных команд. В топ-100 оказались три представителя сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это Нуралы Алип (53-е место), Сергей Малый (80-е) и Игорь Шацкий (93-е).
Первое место в рейтинге занял Килиан Мбаппе из сборной Франции, в топ-3 также вошли француз Карим Бензема и нидерландец Мемфис Депай.
Напомним, что сборная Казахстана удачно выступила на летнем отрезке группового этапа Лиги наций, набрав десять очков в четырех матчах. Следующие игры в группе 3 дивизиона С пройдут 22 сентября, в этот день встретятся Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.В "Конкурсе прогнозов" доступен 15-й тур КПЛ.