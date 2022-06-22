УЕФА включил трех казахстанцев в топ-100 лучших футболистов

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Сегодня 18:41

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вместе с FedEx Performance Zone обновил рейтинг лучших игроков национальных команд. В топ-100 оказались три представителя сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это Нуралы Алип (53-е место), Сергей Малый (80-е) и Игорь Шацкий (93-е).

Первое место в рейтинге занял Килиан Мбаппе из сборной Франции, в топ-3 также вошли француз Карим Бензема и нидерландец Мемфис Депай.

Напомним, что сборная Казахстана удачно выступила на летнем отрезке группового этапа Лиги наций, набрав десять очков в четырех матчах. Следующие игры в группе 3 дивизиона С пройдут 22 сентября, в этот день встретятся Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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