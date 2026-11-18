Сборная России по футболу не вошла в список 54 национальных команд, которые примут участие в жеребьёвке отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года, передают Vesti.kz.

Россия не попала в список участников отбора

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал распределение сборных по корзинам перед жеребьёвкой квалификационного турнира.

В представленном списке российской национальной команды нет. Сама церемония жеребьёвки состоится 6 декабря.

Где пройдёт Евро-2028

Финальная часть чемпионата Европы 2028 года запланирована на период с 9 июня по 9 июля. Турнир примут Великобритания и Ирландия.

Напомним, с 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. В результате национальная команда не участвует в официальных турнирах и проводит товарищеские матчи во время международных пауз.

Ранее УЕФА объявил решение по Казахстану на отбор Евро-2028.