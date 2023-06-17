УЕФА предостерегла соперников Казахстана в отборе на Евро после разгрома Сан-Марино

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Сегодня 12:09
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Официальный сайт УЕФА прокомментировал победу сборной Казахстана над Сан-Марино (3:0) в квалификации Евро-2024, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в итальянской Парме завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Магомеда Адиева. В составе победителей голами отметились Ян Вороговский, Асхат Тагыберген и Бахтиер Зайнутдинов.

"Победа Казахстана над Сан-Марино вряд ли кого-то удивила. Сейчас команда Адиева может дать бой куда более именитым соперникам. В Казахстане побаивались, что злую шутку со сборной может сыграть недооценка, но, как видно, ее не произошло", - отмечает УЕФА.

В следующем матче подопечные Адиева сыграют в Белфасте против Северной Ирландии. Игра пройдет в ночь на 20 июня.

Отметим, что Казахстан набрал шесть очков. По столько же баллов у Дании, Финляндии и Словении. Северная Ирландия набрала три очка. У Сан-Марино ноль баллов.

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Метки:
Сборная РК по футболу

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