В УЕФА отреагировали на желание России провести чемпионат Европы

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в связи заинтересованностью Российского футбольного союза (РФС) в проведении чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов заявил, что любая федерация может подать заявку на организацию турнира, сообщает Р-Спорт.

УЕФА подтвердил получение заявления РФС о заинтересованности в проведении чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов 23 марта. Выборы стран - хозяек Евро состоятся в сентябре 2023 года.



"Ситуация меняется день за днем, час за часом. Можно подавать заявку любому. Мы разговариваем об этом. Скоро вы получите ответ", - сказал Чеферин.

Ранее российские сборные и клубы были отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок, в связи с чем 24 марта не состоялась полуфинальная встреча сборной России с командой Польши в рамках стыкового мини-турнира за право выхода в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

При этом несколько клубов РПЛ подали документы на получение лицензии УЕФА для выступления в еврокубках.

ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. С составами всех групп финальной стадии можно ознакомиться здесь.

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