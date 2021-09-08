 nk0KU5RwWWQ5Zj2bP04tmCgbrtSfoTMEPbAMgmSa
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня!
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В УЕФА отметили новую "фишку" сборной Казахстана после второй сенсации в отборе на ЧМ-2022

В УЕФА отметили новую "фишку" сборной Казахстана после второй сенсации в отборе на ЧМ-2022
©Reuters
Новости спорта Футбол Сборные

УЕФА подметил интересную деталь у сборной Казахстана по футболу в последних матчах отборочного цикла чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Забивать в компенсированное время - это теперь новая "фишка" сборной Казахстана. На этот раз Бахтиер Зайнутдинов огорчил соперника. Для футболиста ЦСКА это хорошая история, сумел он все-таки справиться с травмами, а теперь и помог сборной.

Казахстан под руководством Байсуфинова - это интересная и очень опасная команда, особенно в концовке. Раньше последние минуты были проблемой для сборной Казахстана, а теперь казахстанцы сами переворачивают матчи за мгновения до финального свистка", - пишет корреспондент УЕФА Антон Лысяк.

Напомним, что в рамках шестого тура Казахстан на выезде встречался с Боснией и Герцеговиной и сыграл со счетом 2:2. Гости ушли от поражения на 95-й минуте. В четвертом туре подопечные Талгата Байсуфинова на своем поле вырвали ничью у Украины на шестой компенсированной минуте. Следующую игру они проведут на своем поле с боснийцами 9 октября. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
УЕФА Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Босния и Герцеговина

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:21
Футбол
"Расслабились и были наказаны". В Боснии ждут от Казахстана очередной сенсации в отборе на ЧМ-2022 "Расслабились и были наказаны". В Боснии ждут от Казахстана очередной сенсации в отборе на ЧМ-2022
Сегодня , 14:59
Футбол
"Невероятно, что мы не выиграли". В сборной Боснии и Герцеговины объяснили ничью с Казахстаном и обещали исправиться "Невероятно, что мы не выиграли". В сборной Боснии и Герцеговины объяснили ничью с Казахстаном и обещали исправиться
Сегодня , 14:36
Футбол
"Удаление справедливое, но...". Экс-футболист молодежной сборной Казахстана разобрал матч с Данией "Удаление справедливое, но...". Экс-футболист молодежной сборной Казахстана разобрал матч с Данией
Сегодня , 14:17
Футбол
"Если будем играть как с Боснией, рассчитывать на высокие места не стоит". Эксперт - о сборной Казахстана, Зайнутдинове и Жукове "Если будем играть как с Боснией, рассчитывать на высокие места не стоит". Эксперт - о сборной Казахстана, Зайнутдинове и Жукове
Сегодня , 13:29
Футбол
Достойная игра, запутанное удаление и жесткий нокаут. О матче казахстанской "молодежки" и шансах в отборе к Евро Достойная игра, запутанное удаление и жесткий нокаут. О матче казахстанской "молодежки" и шансах в отборе к Евро
Сегодня , 13:03
Футбол
В УЕФА отметили новую "фишку" сборной Казахстана после второй сенсации в отборе на ЧМ-2022 В УЕФА отметили новую "фишку" сборной Казахстана после второй сенсации в отборе на ЧМ-2022
Сегодня , 11:44
Футбол
"Это большая ошибка". Игрок "Барселоны" - о ничьей с Казахстаном в квалификации ЧМ-2022 "Это большая ошибка". Игрок "Барселоны" - о ничьей с Казахстаном в квалификации ЧМ-2022
Сегодня , 10:41
Футбол
Тренер сборной Боснии и Герцеговины нашел объяснение упущенной победе в матче отбора ЧМ-2022 с Казахстаном Тренер сборной Боснии и Герцеговины нашел объяснение упущенной победе в матче отбора ЧМ-2022 с Казахстаном
Сегодня , 09:52
Футбол
В Украине отреагировали на подарок от Казахстана в отборе ЧМ-2022 В Украине отреагировали на подарок от Казахстана в отборе ЧМ-2022
Сегодня , 09:30
Футбол
"Казахстан - это почти образец силы воли". Российские СМИ - о ничьей с Боснией в отборе ЧМ-2022 "Казахстан - это почти образец силы воли". Российские СМИ - о ничьей с Боснией в отборе ЧМ-2022
Сегодня , 09:10
Футбол
"В первом тайме Босния нас задавила". Байсуфинов - о матче в Зенице и том, как грозился уйти с пресс-конференции "В первом тайме Босния нас задавила". Байсуфинов - о матче в Зенице и том, как грозился уйти с пресс-конференции
Сегодня , 08:32
Футбол
В Зайнутдинова бросили посторонний предмет с трибуны во время празднования гола. Есть видео В Зайнутдинова бросили посторонний предмет с трибуны во время празднования гола. Есть видео
Сегодня , 08:08
Футбол
Зайнутдинов стал лучшим игроком сборной Казахстана в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины Зайнутдинов стал лучшим игроком сборной Казахстана в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины
Сегодня , 07:43
Футбол
Видео голов, или как сборная Казахстана сотворила вторую сенсацию в отборе ЧМ-2022 Видео голов, или как сборная Казахстана сотворила вторую сенсацию в отборе ЧМ-2022
Сегодня , 07:20
Футбол
Видеообзор матча, или как молодежная сборная Казахстана упустила ничью после удаления защитника "Астаны" Видеообзор матча, или как молодежная сборная Казахстана упустила ничью после удаления защитника "Астаны"
Сегодня , 03:04
Футбол
Франция обыграла Финляндию и упрочила лидерство в группе отбора с Казахстаном на ЧМ-2022 Франция обыграла Финляндию и упрочила лидерство в группе отбора с Казахстаном на ЧМ-2022
Сегодня , 02:42
Футбол
Сенсацией завершился матч сборной Казахстана против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022 Сенсацией завершился матч сборной Казахстана против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022
Вчера , 21:50
Футбол
Казахстанская "молодежка" потерпела второе подряд поражение в отборе на Евро Казахстанская "молодежка" потерпела второе подряд поражение в отборе на Евро
Вчера , 19:20
Футбол
Назван стартовый состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины Назван стартовый состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины
Вчера , 19:00
Футбол
Казахстанская "молодежка" назвала состав на матч отбора на Евро против Дании Казахстанская "молодежка" назвала состав на матч отбора на Евро против Дании
Вчера , 18:45
Футбол
Успех "молодежки" и "Кайрата". Как казахстанские команды ранее играли с представителями Боснии и Герцеговины Успех "молодежки" и "Кайрата". Как казахстанские команды ранее играли с представителями Боснии и Герцеговины
Вчера , 17:31
Футбол
О чем говорят цифры противостояния Босния и Герцеговина - Казахстан: факты и статистика перед важным матчем О чем говорят цифры противостояния Босния и Герцеговина - Казахстан: факты и статистика перед важным матчем
Вчера , 16:22
Футбол
Запросивший миллион евро за выступление в сборной Казахстана немецкий футболист нашел новый клуб Запросивший миллион евро за выступление в сборной Казахстана немецкий футболист нашел новый клуб
Вчера , 15:53
Футбол
"Надо забить быстрый гол". Казахстанский эксперт разобрал предстоящий матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной "Надо забить быстрый гол". Казахстанский эксперт разобрал предстоящий матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной
Вчера , 15:00
Футбол
Без Валиуллина, но с Зайнутдиновым. Какой состав изберет сборная Казахстана на матч с Боснией и Герцеговиной Без Валиуллина, но с Зайнутдиновым. Какой состав изберет сборная Казахстана на матч с Боснией и Герцеговиной
Вчера , 14:43
Футбол
Обидные 0:16 в шести матчах, или как сборная Казахстана играла в гостях с "югославскими" командами Обидные 0:16 в шести матчах, или как сборная Казахстана играла в гостях с "югославскими" командами
Вчера , 13:33
Футбол
Озвучен ориентировочный состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины Озвучен ориентировочный состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины
Вчера , 12:43
Футбол
Надежда "Тараза", универсал из "Кайсара" и выбор капитана, или кто станет лидером молодежной сборной Казахстана Надежда "Тараза", универсал из "Кайсара" и выбор капитана, или кто станет лидером молодежной сборной Казахстана
Вчера , 11:36
Футбол
Выход на ЧМ, дисквалификация и звездный состав. Что нужно знать о ближайшем сопернике сборной Казахстана Выход на ЧМ, дисквалификация и звездный состав. Что нужно знать о ближайшем сопернике сборной Казахстана
Вчера , 11:17
Футбол
Назван точный счет матча Босния и Герцеговина - Казахстан в отборе на ЧМ-2022 Назван точный счет матча Босния и Герцеговина - Казахстан в отборе на ЧМ-2022
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus