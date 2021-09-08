В УЕФА отметили новую "фишку" сборной Казахстана после второй сенсации в отборе на ЧМ-2022

УЕФА подметил интересную деталь у сборной Казахстана по футболу в последних матчах отборочного цикла чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Забивать в компенсированное время - это теперь новая "фишка" сборной Казахстана. На этот раз Бахтиер Зайнутдинов огорчил соперника. Для футболиста ЦСКА это хорошая история, сумел он все-таки справиться с травмами, а теперь и помог сборной.

Казахстан под руководством Байсуфинова - это интересная и очень опасная команда, особенно в концовке. Раньше последние минуты были проблемой для сборной Казахстана, а теперь казахстанцы сами переворачивают матчи за мгновения до финального свистка", - пишет корреспондент УЕФА Антон Лысяк.

Напомним, что в рамках шестого тура Казахстан на выезде встречался с Боснией и Герцеговиной и сыграл со счетом 2:2. Гости ушли от поражения на 95-й минуте. В четвертом туре подопечные Талгата Байсуфинова на своем поле вырвали ничью у Украины на шестой компенсированной минуте. Следующую игру они проведут на своем поле с боснийцами 9 октября. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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