УЕФА отметил вратаря сборной Казахстана

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Сегодня 20:32
©КФФ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) привел статистику вратарей сборных в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Голкипер сборной Казахстана Игорь Шацкий вошел в топ-5 стражей ворот по количеству сейвов. На счету голкипера национальной команды 11 спасений своих ворот.

Лидером по этому показателю является вратарь сборной Лихтенштейна Беньямин Бюхель, совершивший 22 сейва.

Отметим, что сборная Казахстана провела три матча в квалификации к Евро-2024. Команда Магомеда Адиева на старте уступила Словении - 1:2, а затем обыграла Данию со счетом 3:2 и Сан-Марино - 3:0.

В ночь на 20 июня сборная Казахстана сыграет в Белфасте против Северной Ирландии.

 

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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